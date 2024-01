50 Jahre erste Reihe fußfrei an der Streif in Kitz

Du hast kürzlich von der 5. Jahreszeit in Kitzbühel gesprochen. Was meinst du?

Vor wenigen Tagen bei einem Frühstück habe ich gesagt: So, jetzt läuten wir die 5. Jahreszeit ein. Das ist sie wirklich, es ist einfach eine ganz besondere Woche und es ist jedes Jahr einfach wieder extrem spannend. Es läuft nie gleich ab. Irgendwie geht einem das Herz auf, denn man hat das Gefühl, es ist wie eine große Familie, die einmal im Jahr zum Treffen zusammenkommt und das ist richtig besonders. Diese Woche kann man mit nichts vergleichen.