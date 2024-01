Dieses Duo darf nicht mit ins WAC-Trainingslager!

Los geht’s nun auch für die „Wölfe“ – mit dem ersten Testspiel der Vorbereitung. Am Kunstrasen in Graz-Weinzödl wartet heute (14 Uhr) Zweitliga-Leader GAK (mit Wolfsbergs Ex-Kapitän Gernot Messner an der Seitenlinie) auf den WAC. Chefcoach Manni Schmid will hierbei so gut wie jedem seiner Spieler 45 Minuten geben, bei den leicht lädierten Verteidigern Simon Piesinger und Scott Kennedy aber erst vor Ort entscheiden.