Fünf Gründe & Lösungen für den Wohnmarkt-Wahnsinn

Grund 1

„Falsche“ Neubauaktivität: Salzburg hat einen unterdurchschnittlichen Anteil am sozialen Wohnbau. Konkret liegt er bei sozialen Mietwohnungen bei 46 Prozent und damit zehn Prozent unter dem Österreich-Schnitt (56 %). Weil am freien Markt die Mieten nicht reguliert sind, führt das zu höheren Durchschnittsmieten in Salzburg. Insgesamt wird in Salzburg wohl nicht zu wenig gebaut. Insgesamt entstehen aber mehr Investoren-Wohnungen als Einheiten im geförderten Bereich. Da muss der Hebel angesetzt werden.