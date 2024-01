Kokain um 850.000 Euro in Parndorf sichergestellt

Möglicher Verdienst: 250.000 Euro

Im August 2023 wollte das Trio einen lang gehegten Plan in die Tat umsetzen: Wir laden in Ungarn sechseinhalb Kilo Kokain mit einer Reinheit von 80 Prozent in den Kofferraum, fahren damit nach Österreich, verstecken den Stoff auf einem Firmengelände in Parndorf, rufen dann den Abnehmer an und streifen 250.000 Euro ein.