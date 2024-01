Tschechiens Ex-Premier nennt Österreicher „Narren“

Der ehemalige tschechische Premier und jetzige Oppositionschef Andrej Babiš hat die Österreicher mit dem tschechischen Ausdruck „magor“ (kann als „kompletter Narr“, „Trottel“ oder „Spinner“ übersetzt werden) bedacht, weil die Grünen in der Bundesregierung vertreten sind. Der Ex-Premier sagte dies am Mittwoch im Parlament im Zusammenhang mit dem Ausbau der tschechischen Autobahn D3, die durch Mittelböhmen und Südböhmen in Richtung Oberösterreich führt.