Ex-Tennisstar zu Gefängnisstrafe verurteilt

Sanchez Vicario hatte im Verfahren ausgesagt, nichts von den illegalen Manipulationen an ihrem Familienvermögen gewusst zu haben. Das Gericht befand, dass sie „volle Kenntnis“ darüber gehabt habe, was mit ihrem Vermögen passiert sei, davon profitierte und auch über die Schulden bei der Bank Bescheid wusste. Sanchez Vicario gewann die French Open dreimal und die US Open einmal, bevor sie 2002 ihre Karriere beendete.