Prominenter Neuzugang: Ein Megastar für den LASK

Mit Mittelfeld-Lenker Valon Berisha verpflichteten die Linzer zwar bereits einen prominenten Neuzugang – der letzte LASK-Transfer steht aber noch um eine Etage höher: Oliver Rechberger wurde von den Schwarz-Weißen an Bord geholt. Allerdings nicht als Verstärkung auf dem Platz, sondern für die Kulinarik. Der preisgekrönte Zweihauben-Koch ist in Zukunft für die Gastronomie im neuen LASK-Restaurant in der Raiffeisen-Arena zuständig.