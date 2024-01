„Wir wollen jetzt noch gar nicht Meister werden“

Am Montag starteten die Altacher Damen ihre Vorbereitungen auf die Frühjahrssaison, die am 10. März mit dem ÖFB-Cup-Viertelfinalspiel in der Cashpoint-Arena gegen BW Linz/Kleinmünchen startet. Eine Woche später geht es dann auch in der Admiral Bundesliga los, gastiert das abgeschlagene Tabellenschlusslicht Wacker Innsbruck in Vorarlberg.