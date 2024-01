Bauer: „Wir sind vollgepumpt mit Selbstvertrauen“

Distanziert von Mannschaften, All-Star-Game 2024

Die Leistungen der österreichischen Auswahl sind in den letzten Jahren immer konstanter geworden, vor allem weil man Mut hatte junge Spieler früh zu integrieren. Darin sieht Bauer auch den Grund, dass man sich gegenüber Nationen wie Rumänien und Bosnien klar distanzieren konnte. Abseits der EM thematisieren wir auch das All-Star-Game 2024 (am 27. Januar ab 19:25 Uhr auf krone.tv) und liefern einen Vorgeschmack, bevor am Donnerstag die jeweiligen Kader bekannt gegeben werden.