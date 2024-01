Einbruch ins eigene Haus über Kamera beobachtet

Fenster mit Holzstück eingeschlagen

Dreister gingen am Montag Einbrecher in der Gemeinde Pörtschach vor. Am helllichten Tag drangen sie zwischen 13 Uhr und 14.45 Uhr in ein Hotel ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoss mit einem Holzstück einschlugen. „Dort wurde die Rezeption und das Büro nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter stahlen Bargeld und Schmuck“, beschreibt ein Polizist den angerichteten Schaden, der sich auf mehrere tausend Euro beläuft.