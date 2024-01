Hobby-Skifahrer auf Weltcupabfahrt schwer verletzt

Er kam laut eigenen Angaben aus Eigenverschulden zu Sturz: Gegen 14 Uhr wedelte am Montag ein 48-Jähriger die „Hannes Trinkl“ Abfahrt in Hinterstoder hinunter. Im untersten Teilstück stürzte er so unglücklich, dass er gegen ein Abzäunungsnetz geschleudert wurde und unter dem Netz in ein Bachbett abglitt.