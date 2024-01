Elizabeth ärgerte sich maßlos über Harry & Meghan

Richtig zornig gemacht haben soll sie die Behauptung von Prinz Harry und Meghan Markle, dass sie ihren Segen gegeben hätte, als das Paar ihrer in den USA geborenen Tochter den Vornamen Lilibet gab. Britische Zeitungen zitieren dabei aus der neuen Royal-Biografie „Charles III: New King. Neues Gericht. The Inside Story“.