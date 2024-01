Bayern ohne Kimmich auf dem Weg ins Trainingslager

Ohne Joshua Kimmich ist der FC Bayern am Sonntagnachmittag in ein fünftägiges Trainingslager an die portugiesische Algarveküste gereist. Grund für den Verzicht ist die bevorstehende Geburt des vierten Kindes von Kimmich und seiner Ehefrau Lina. In der Sonne will sich der Rekordmeister in Ruhe auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.