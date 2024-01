Kärntner Hotelier versorgt die VIPs in Kitzbühel

Das Hahnenkammrennen wird Kitzbühel kommende Woche wieder in einen Hexenkessel verwandeln, einer der größten Kitz-Hoteliers ist ein echter Kärntner: Johannes Mitterer ist im Betrieb seiner Eltern in Bad Kleinkirchheim aufgewachsen. Nach der Tourismusschule in Villach, wo er seine Frau Cornelia kennenlernte, zog es ihn hinaus in die Welt. So arbeitete er im Luxushotel La Paix in Genf, im Plaza Athenee in New York, in Hong Kong, San Francisco und London, bis er 1991 das Hotel Rafael in München eröffnete.