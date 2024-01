Rückblick mit den Stimmen von Österreich

Maschek, die ihren Fixplatz in der ORF-Satiresendung „Willkommen Österreich“ haben, kann man auch live sehen. Der Welser Peter Hörmanseder und der Niederösterreicher Robert Stachel, das unschlagbare Comedy-Duo, kommt mit ihrem Jahresrückblick in den Linzer Posthof. Sie treten am Dienstag, 16. Jänner und am Mittwoch, 17. Jänner insgesamt dreimal auf.