Messerangriff auf 2,13 Meter großen Rotlicht-Hünen

Die Rolle am Freitag war für die beiden neu: Denn Aistleitner war diesmal nicht der Angeklagte, sondern das Opfer. Das Milieu der Straftat ist aber das gleiche geblieben. In einem Lokal auf der Wienzeile traf Aistleitner auf einen verfeindeten Ex-Capo der früheren Gürtel-Szene. Ein Streit entfachte. Als der „Lange Peter“ das Lokal verließ, folgte ihm sein Ex-Rivale zusammen mit einem unbekannten Täter, der flüchtig ist. Beim Naschmarkt überwältigten sie Aistleitner und stachen mit einem Messer auf ihn ein. „Nur durch Notwehr gelingt es ihm zu flüchten“, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer erlitt unter anderem eine tiefe Stichverletzung am Oberschenkel.