Real Madrid gegen FC Barcelona ab 20 Uhr LIVE

„Es ist immer etwas Besonderes“

In der Meisterschaft liegen die Katalanen mit sieben Punkten Rückstand auf Real und das Überraschungsteam Girona auf Rang drei, der Supercup soll nun der Start in ein erfolgreiches Frühjahr sein. „Es ist immer etwas Besonderes, in einem Finale gegen Real Madrid zu spielen. Wir wollen den Supercup gewinnen und dann weiter um die Liga, den Pokal und die Champions League kämpfen. Wir wollen um alle Titel kämpfen“, sagte Barcelonas Sportdirektor Deco.