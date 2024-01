Eine heiße Suppe als Anker in kalten Nächten

„Weiß nicht, was ich zuerst zahlen soll“

2007 waren nur rund sieben Prozent der „Bus-Gäste“ Pensionisten und Senioren, heute sind es etwa 22 Prozent. Die Anzahl jener, die arbeiten gehen, sich aber trotzdem um warmes Essen anstellen müssen, ist von ein auf neun Prozent deutlich gestiegen. Die interne Statistik des Canisibusses zeigt aber auch, dass immer mehr junge Menschen unter 30 Jahren das Hilfsangebot in Anspruch nehmen! Ein 42-Jähriger kommt seit Monaten fast täglich zur Essensausgabe. Er hat Long Covid und ist auf der Suche nach Arbeit. Warum er sich Suppe holt? „Weil ich nicht weiß, was ich zuerst zahlen soll. Die Stromkosten sind so hoch, das kann sich keiner mehr leisten.“ Oder eine junge Frau, die seit kurzem auf der Straße lebt. Wo sie in dieser bitterkalten Nacht schlafen wird, weiß sie noch nicht.