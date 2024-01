Zwei Kabelschäden verursachten Stromausfälle

Zwischen sieben und halb neun in der Früh ist in St. Oswald/ Bad Kleinkirchheim der Strom aufgrund eines Kabelschadens ausgefallen, mittlerweile konnte das Problem behoben werden. Und auch in Afritz waren 400 Haushalte von einem Ausfall des Stromes betroffen. Hier gab es ein Gebrechen bei einem Stromkabel, die Arbeiten konnten mittlerweile erfolgreich beendet werden, alle Haushalte haben wieder Strom.