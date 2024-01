Erst mit Auto abgestürzt, dann arbeiten gegangen

Zwei Unfälle, ein Drehbuch: Am Mittwoch sind in Vorarlberg zwei Lenker mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und über einen Steilhang abgestürzt. Während sich bei einem Unfall in Ludesch ein Mann Verletzungen zuzog, blieb beim zweiten Vorfall in Bürserberg der Lenker nicht nur unversehrt, sondern auch gänzlich unbeeindruckt.