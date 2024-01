Acht Feuerwehren bei Scheunenbrand im Einsatz

Einen Großeinsatz der Feuerwehr hat eine in Brand geratene Scheune in Dietach bei Steyr ausgelöst. Zahlreiche Beteiligte von insgesamt acht Wehren kämpften seit 5.42 Uhr gegen die Flammen an. Ersten Berichten zufolge wurde bei dem Inferno niemand verletzt, der Schaden dürfte aber hoch sein.