Skipisten und Therme beleben die gesamte Region

„Das spiegelt sich auch in den Beschäftigungszahlen wider. In Kärnten hängen 1651 Jobs mit den Umsätzen der Bergbahnen in Bad Kleinkirchheim zusammen“, so Wohlgemuth. Die Gemeinde selbst zählt 1682 Einwohner. „Auch daran sieht man die große regionale Bedeutung der Bergbahnen. Daher gibt es auch keine Gewinnausschüttungen für uns. Es wird alles wieder reinvestiert“, betont Martin Payer, Vorstand der Kärntner Beteiligungsverwaltung (K-BV), die einen Anteil von 49,5 Prozent hält. „So haben wir in den vergangenen sieben Jahren fast 40 Millionen in die Infrastruktur gesteckt. Die Spitzeckbahn wurde für 6,5 Millionen Euro neu gebaut.“ Das alles funktioniert ohne große Unterstützung der öffentlichen Hand - 1,39 Millionen Subventionen stehen gut 40 Millionen Euro Steuern und Abgaben gegenüber.