Aufwärmen für Kitz: Liebestrip auf eigener Insel

Insel in Mateschitz-Besitz

Ach ja, wichtiges Detail am „Rande“ haben wir vergessen: Die Insel gehört Mateschitz, bereits seit 2008, selbst. Sein Vater (Dietrich Mateschitz, †2022) ließ dort am höchsten Punkt der Insel eine luxuriöse Traumvilla einrichten. Umgeben von azurblauem Wasser verbringen die zwei Hübschen einen Urlaub, der nach „normalen“ Maßstäben wohl jede Vorstellungskraft übersteigt. Details gefällig? Eine Elektrojacht, relaxen im hauseigenen Palmengarten, oder ein Trip mit dem privaten U-Boot sind Standard.