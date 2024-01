Pyro-Unfall: Für Tod von Freunden verurteilt

Zwei 18-Jährige zu Silvester gestorben

„Dass es so extrem enden kann, hab ich mir nicht gedacht“, sagt ein 18-Jähriger schon beim ersten Prozesstag im vergangenen November. Denn die Zündung der zweiten Kugelbombe ging schief. Ein ebenfalls 18-Jähriger, der sich in unmittelbarer Nähe aufgehalten hatte, starb an Ort und Stelle. Und auch ein Gleichaltriger erlag wenige Tage nach dem Vorfall im Krankenhaus seinen Verletzungen.