Silvesterfeier endete wegen Kugelbombe tödlich

Nach einer Kugelbomben-Explosion mit zwei Toten vergangenes Silvester in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) sind vier Beschuldigte am Montag wegen grob fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung vor dem Landesgericht Wiener Neustadt gestanden. Eine 17- und eine 18-Jährige wurden - nicht rechtskräftig freigesprochen - sie waren weder in den Kauf noch in das Zünden der Kugelbombe involviert gewesen. Das Einzelrichterverfahren gegen zwei Brüder im Alter von 18 und 20 Jahren wurde ausgeschieden, neuer Termin ist der 10. Jänner.