Vierbeiner auf Platzsuche bei einem Tierfreund

Maus

Diese schöne Rexkaninchendame wurde in einer Tiefgarage in Ansfelden gefunden. Nachdem sie niemand zu vermissen schien, wurde sie auf den Namen Maus getauft und ist nun auf Platzsuche in Innenhaltung. Sie ist ca. drei Jahre alt und wird zu einem kastrierten Rammler vergeben.

Tel.: 0 732/24 78 87