Notstand in Spanien wegen Plastikkugeln ausgerufen

Am 8. Dezember gingen auf dem Frachter „Toconao“, der von der Containerschiff-Reederei Maersk betrieben wird, mehr als 1000 Säcke mit Plastikpellets von Bord. Diese Fracht wurde nun an den Stränden von Nordspanien angespült. Die am schlimmsten betroffenen Gebiete befinden sich rund um die galizische Hafenstadt Noia.