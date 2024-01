14.250 € nach 582 Tagen Haft für Freigesprochenen

In zweitem Fall ebenfalls „wirtschaftliche Existenz genommen“

Dohr vertrat auch jenen 48-Jährigen, der am Dienstag nach einer Verurteilung wegen angeblicher Beteiligung an einem Mordkomplott freigesprochen wurde. Dieser Mandant saß 18 Monate in U-Haft und wurde zwischenzeitlich sogar zu elf Jahren Haft verurteilt. „Ihm wurde seine wirtschaftliche Existenz genommen“, erklärte der Anwalt nach dem Freispruch. Dafür habe die Republik den Betroffenen entsprechend zu entschädigen „und in dieselbe wirtschaftliche Situation zu versetzen, in der er sich befunden hat, bevor er in Haft genommen wurde“.