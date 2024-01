Viele wollen Tiroler Mondscheinkind Leonie helfen

Sonnenstrahlen sind für Leonie lebensbedrohlich. Sie leidet an dem seltenen Gendefekt Xeroderma pigmentosum, landläufig auch Mondscheinkrankheit genannt. Keine zehn Menschen sind in Österreich davon betroffen. Die Haut des Mädchens ist extrem lichtempfindlich. UV-Strahlen sind pures Gift für sie. Verdunkelung in allen Räumen, Schutzanzug und Plastik-Visier beim Verlassen des Hauses – so schaut Leonies Leben aus.