Für Dreijährige ist jeder Sonnenstrahl pures Gift

Nach Sonnenuntergang auf den Spielplatz

Am Tag der seltenen Krankheiten - der am 28. Februar, in Schaltjahren am 29. Februar begangen wird - stand das aufgeweckte Mädchen an der Klinik in Innsbruck bei einem Pressetermin im „Rampenlicht“. Im Alltag führt Leonie ein Leben im Schatten. „Wir haben Spezialfolien an den Fenstern. Leonie darf nur am Abend oder mit Schutzanzug vor die Tür. Manche Leute glauben, wir haben einen Corona-Wahn“, beschreibt Kröll das Leben der Familie. Ein UV-Messgerät ist immer dabei. Auch eigene Lichter, um nach Sonnenuntergang auch mal auf den Spielplatz gehen zu können.