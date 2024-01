Die Pioneers sind vor Grazer Kellerkind gewarnt

Sieg und Niederlage

Selbstläufer wird das Duell mit den Steirern aber keines. Das zeigen die bisherigen Saisonduelle. Zwar feierten die Vorarlberger in Graz am 1. Oktober einen 3:1-Sieg, beim Heimspiel am 17. November setzte es dann aber 1:2-Overtimepleite...