Auch Hamas setzt nordkoreanische Waffen ein

Diese soll in Nordkorea hergestellt und von der Hamas benutzt worden sein. Die Markierungen auf dem Zünder sind demnach auf Koreanisch. Der Nationale Aufklärungsdienst (NIS) hat zudem Berichte von US-Medien über mögliche Waffenlieferungen Nordkoreas an die Hamas bestätigt. Konkrete Beweise über den Umfang und den Zeitpunkt der Lieferungen würden noch gesammelt, hieß es. So hatte etwa der Sender Voice of America (VOA) berichtet, dass er die Fotos über die nordkoreanische Panzerfaust in der vergangenen Woche über diplomatische Kanäle erhalten habe.