Österreich verliert letzten EM-Test gegen Island

Österreichs Handball-Nationalteam der Männer hat im letzten Test vor der anstehenden EM-Endrunde in Deutschland eine Niederlage kassiert. Beim 30:37 (16:16) gegen Island am Montagabend in Linz stimmte die Leistung der Truppe von Ales Pajovic lange, erst in der letzten Viertelstunde schoss der EM-Sechste von 2022 den am Ende deutlichen Vorsprung heraus. Für Österreich geht es bei der EM am Freitag los, wenn zum Auftakt das Spiel gegen Rumänien ansteht.