Tiwag: Opposition will Antworten von „Schweige-LH“

Neos sprechen von „Showlandtag“

Dem Vorhaben seiner Oppositionskollegen wenig abgewinnen konnte indes Neos-Klubchef Dominik Oberhofer, der deshalb auch nicht an der Pressekonferenz teilnahm. Er nannte den Sonderlandtag in einer Aussendung „einen Showlandtag“ und fragte sich, was ein solcher bringen solle. „Wir müssen endlich aufklären, was in der Tiwag los ist. Stimmt die ÖVP-Geschichte, dass ein wildgewordenes Management eigenwillig Preise erhöht und Verträge kündigt?“, stellte er Fragen in den Raum.