Tiroler AK-Präsident fordert Tiwag-U-Ausschuss

Fragenkatalog erarbeitet

Um den Parteien Arbeit zu ersparen, hat die AK Tirol bereits einen umfangreichen Fragenkatalog erarbeitet. Wie zum Beispiel: Warum will die Tiwag eine Strompreiserhöhung, die den Strom viermal so teuer macht als vorher, obwohl die letzte Bilanz einen Gewinn von 181 Millionen Euro – doppelt so viel wie 2020 aufweist? Was steckt dahinter und warum wird das vom Eigentümer gedeckt? Oder: Warum muss die TIWAG fast ihre gesamte Stromerzeugung exportieren, um dann wieder Strom teuer für die Tiroler Haushalte zu importieren? Und: Was kostet die Kilowattstunde selbst produzierten Stroms durch heimische Laufkraftwerke? Tatsächliche sehr spannenden Fragen – man darf gespannt sein, ob es darauf auch Antworten gibt. Nachvollziehbare Antworten!