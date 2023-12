Strompreis-Streit: Prozess bringt keinen Vergleich

Der Richter versuchte indes, die Tiwag zu einem „letzten Angebot“ zu bewegen. Doch Tiwag-Rechtsvertreter Klaus Oberndorfer meinte nur: „Das Scheitern hat nicht so sehr am Angebot gelegen, sondern mehr an den Vorstellungen der Arbeiterkammer über den Strompreis.“ Die Tiwag hatte nach den letzten Verhandlungen eine Einmalzahlung als „Stromkostenausgleich“ für einen Durchschnittshaushalt in Höhe von rund 100 Euro angekündigt. Die AK aber wollte einen Strompreis von unter zehn Cent/kWh erreichen. Mit Jahresbeginn will der Energieversorger nun einen Strompreis von 12,7 Cent/kWh netto (15,24 Cent/kWh brutto) anbieten.