Marietheres Waldbott-Bassenheim verstorben

Geboren wurde sie am 17. August 1929 in Gmunden unter dem Namen Marietheres Wickenburg. 1956 lernte sie an der ungarischen Grenze bei der Flüchtlingsarbeit ihren späteren Mann Paul Waldbott-Bassenheim kennen und lieben. Damals war sie 27 Jahre jung. Die Hochzeit folgte, das Schloss in Halbturn, das Paul damals schon geerbet hatte, wurde zu ihrer beider Lebenswerk.