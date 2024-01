Schlampige Planung? „Zivildiener-Mangel eskaliert“

Händeringend werden helfende Hände für den Zivildienst in Niederösterreich gesucht. Ein akutes, aber altbekanntes Problem. Seit Jahren, so heißt es aus dem Büro der zuständigen FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz, liegt die Zuweisungsquote bei den Zivildienern unter der Bedarfsquote. Jetzt spitze sich die Lage in gefährlichem Ausmaß zu.