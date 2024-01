ÖBB investieren 76 Millionen Euro in Vorarlberg

Die Bahn investiert auch in Vorarlberg. Laufende Modernisierungen und Services am 104 km langen Streckennetz, der Umbau der neuen Haltestelle Klaus und des Bahnhofs Wolfurt stehen heuer ebenso am Programm wie die Fertigstellung der neuen Hypounterführung Bregenz, der Streckenausbau Feldkirch - Buchs sowie die Maßnahmen zur Fahrplanstabilität am Arlberg. Was wird konkret verbessert?