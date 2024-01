Stark! Ofner gewinnt Tiebreak-Krimi gegen Struff

Österreichs Tennis-Ass Sebastian Ofner ist beim mit 739.945 Dollar dotierten ATP-Hartplatz-Turnier in Hongkong ins Viertelfinale eingezogen! Der Weltranglisten-43. aus der Steiermark gewann gegen den als Nummer 5 gesetzten Deutschen Jan-Lennard Struff in deren erstem Duell auf der Tour nach einer starken Leistung in einem Tiebreak-Krimi 6:7(4), 7:6(5), 7:6(2).