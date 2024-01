Osaka scheitert im zweiten Spiel nach Comeback!

Die ehemalige Weltranglisten-Erste unterlag in der 2. Runde von Brisbane am Mittwoch der als Nummer 16 gesetzten Tschechin Karolína Plíšková in einem Krimi mit 6:3, 6:7(4), 4:6. Die Japanerin, die im vergangenen Sommer erstmals Mutter worden war, bestritt ihr erstes Turnier seit 15 Monaten. Zum Auftakt hatte sie die Deutsche Tamara Korpatsch bezwungen.