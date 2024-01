Justizreform gekippt: Netanyahus großes Problem

Nun hat das Oberste Gericht dieses Kernelement der Reform gekippt. Die Reform „führt zu einem schweren und beispiellosen Schaden für den demokratischen Charakter des Staates Israel“, heißt es in der Argumentation der 15 Richter, die erstmals in der Geschichte Israels komplett zusammengetreten waren. Acht stimmten für die Aufhebung. Noch nie zuvor hat Israels Oberster Gerichtshof in ein Grundgesetz eingegriffen.