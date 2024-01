Gute Neuigkeiten vom Krankenbett

Übermorgen beginnt im saudi-arabischen al-’Ula die 46. Auflage der Rallye Dakar. Beim Wüstenspektakel fehlen wird Matthias Walkner, der sich nach seinem schweren Sturz in der Vorbereitung weiterhin im Krankenhaus in Graz befindet. Von dort aus sendet der Kuchler aber durchaus positive Nachrichten. „Ich habe mittlerweile die Intensivstation verlassen dürfen. Es war dort aber gar nicht so schlimm, weil sich die Pfleger immer um mich gekümmert haben“, berichtet der 37-Jährige.