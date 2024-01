Kärntner Sternsinger feiern Neujahr mit dem Papst

Rund 500 Projekte in Asien, Afrika und Lateinamerika werden durch die Sternsinger in Österreich unterstützt.„Ich freue mich, dass die Menschen hier bereit sind, ein paar Euro zu spenden, die in der Welt großes bewirken können“, so David Hofer, Projektreferent der Dreikönigsaktion, und Jessica Weyrer, Projektreferentin, ergänzt stolz. „Über die letzten 70 Jahre sind in Kärnten über 44 Millionen Euro an die Sternsingeraktion gespendet worden, österreichweit sind es sogar über 520 Millionen Euro.“