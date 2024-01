Illmitzer „Salzochse“ erobert den ersten Bezirk

Erst vor kurzem war Mario Fleischhacker wieder in Wien, um mit Marktmanager Erich Freund zu plaudern. Dieser ist sehr zufrieden. „Die Partnerschaft mit unseren Lieferanten ist mir wichtig. Die Geschichte hinter jedem Produkt unseren Kunden näherzubringen, funktioniert nämlich nur, wenn ich weiß, wo es herkommt und wer dahinter steht. Dabei ist Qualität immer an erster Stelle. So auch beim Seewinkler Biorind, man schmeckt, dass es mit Liebe gemacht ist“.