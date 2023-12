„Twins“ Schwarzenegger und DeVito feiern Reunion

Das Bild entstand im Rahmen eines Broadway-Stücks, das DeVito aktuell mit seiner Tochter aufführt, wie Arnie in seinem Posting zum Bild verriet. „Mein Bruder! Es war fantastisch, Danny am Broadway in ,I Need That‘ zu sehen. Er, Lucy und alle Beteiligten haben das Publikum bestens unterhalten und ließen es jede Minute lachen und lieben“, freute sich der „Terminator“-Star über den Bühnenerfolg seines „Twins“-Kollegen und Freundes.