Heiße Saunaparty endete mit Brandwunden im Spital

Weiterer Saunagast in Dornbirner Spital eingeliefert

Ein weiterer Gast erlitt Verbrennungen am linken Arm und musste mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn gebracht werden. Eine dritte Person wurde durch Verbrennungen am linken Ohr verletzt. Die 13 anderen Gäste hatten laut Polizei augenscheinliche Blessuren erlitten, welche jedoch nicht medizinisch versorgt werden mussten.