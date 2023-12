„Wir werden so viel Bruckner erleben wie noch nie“

Seit 2017 ist Markus Poschner Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz. Daneben nimmt er aber auch regelmäßig in der Elbphilharmonie Hamburg, bei den Bayreuther Festspielen oder in deutschen Opernhäusern den Dirigierstab in die Hand.

(Bild: reinhard winkler)