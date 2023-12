Gefahrenstelle Piste: Ohne Rücksicht wedeln

Es fehlt an Selbsteinschätzung

Michael Bachlechner, Landesausbildungsleiter der Alpinpolizei, appelliert an die Vernunft der Skifahrer: „Es mangelt ganz einfach oft an der Kontrolle über die Ski. Viele Menschen sind viel zu schnell unterwegs, besitzen keine ,Ski-Fitness’ und achten nicht auf die Pistenverhältnisse. Einige Skigebiete leben nur von Kunstschnee, da gibt es außerhalb der Zone auch keine Sturzräume.“ Ein weiterer Grund sind die vielen Anfänger, die zur neuen Skisaison losstarten. Es fehlt an Wissen und Erfahrung, was ganz leicht zur Unfallgefahr wird.