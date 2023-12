Emma Heming teilt rührenden Tribut an Bruce Willis

Sie schöpft Kraft aus der Unterstützung

Bruces Kampf gegen die Demenz ist zwar auch für seine Frau nicht immer einfach, aber Emma scheint viel Positives aus der Situation zu ziehen. „Manchmal bekommst du, was du willst. Manchmal bekommst du eine Lektion über Geduld, Empathie, Harmonie, Ausdauer, Menschlichkeit, Vertrauen, Klarheit und Trauer. So oder so gewinnst du“, erklärte sie ihren Fans im Netz.